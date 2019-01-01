كأس العالم للشباب – نيجيريا تقسو على قطر برباعية

المباراة الأولى للأدعم الصغير في البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط المنتخب القطري، في فخ الهزيمة أمام نيجيريا برباعية نظيفة، في افتتاح مباريات الفريقين، بكأس العالم للشباب والمقام في بولندا.

ويلعب العنابي، في المجموعة الرابعة بالبطولة، برفقة نيجيريا، والولايات المتحدة وأوكرانيا.

المنتخب النيجيري، افتتح أهداف اللقاء في الشوط الأول عن طريق ماكسويل إفيوم، قبل أن يضيف هنري أوفيا الهدف الثاني في الدقيقة 24.

حاول لاعبو المنتخب القطري العودة إلى اللقاء، وتماسكوا فيما تبقى من الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا.

واستمر الحال على ما هو عليه في الشوط الثاني، مع اعتماد المنتخب النيجيري على الأخطاء الفردية من لاعبي العنابي.

وفي الدقيقة 68 سجل باشيرو الهدف الثالث لمنتخب بلاده، قبل أن ينهي سالودين مهرجان الأهداف في الدقيقة 74.

الجدير بالذكر ان المنتخب القطري يلعب في الجولة القادمة امام نظيره الأوكراني، يوم الإثنين 27 مايو.