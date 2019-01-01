كأس العالم للشباب| الولايات المتحدة تصعق فرنسا.. مالي تقصي الأرجنتين

ركلات الترجيح تلقي بالألبيسيليستي خارج المسابقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق المنتخب الأمريكي مفاجأة كبرى في كأس العالم للشباب بالفوز على نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ16.

تقدم سيباستيان سوتو في الدقيقة 25 إثر مرتدة بعد تمريرة بينية من ريتشي ليديزما، فيما تعادل أمين جويري لفرنسا قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجل نبيل عليوي هدف التقدم في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 74 حين كانت الأمور تسير في صالح فرنسا سجل سوتو هدف التعادل مجدداً، بعد تمريرة من تيم وياه، فيما سجل البديل جاستن رينيكس هدف الفوز في الدقيقة 83.

بذلك يتأهل منتخب الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي إلى ربع النهائي، حيث يلاقي الإكوادور بحثاً عن نصف النهائي الأول له منذ 1989، حين احتل المركز الرابع آنذاك.

في الوقت ذاته واصل منتخب مالي مسيرته الرائعة مقصياً المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 و2-2 على الترتيب.

بذلك يتأهل منتخب مالي لملاقاة إيطاليا، فيما تجمع بقية مباريات ربع النهائي كولومبيا ضد أوكرانيا، وكوريا الجنوبية ضد السنغال.