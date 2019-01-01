كأس العالم للسيدات .. الأرجنتين تتعادل مع اسكتلندا بريمونتادا، وإنجلترا تضمن الصدارة

احتفظ منتخب سيدات إنجلترا بصدارة مجموعته الرابعة في نهائيات كأس العالم فرنسا 2019، بإسقاط سيدات اليابان بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آليانز ريفييرا" في ختام مواجهات الدور الأول للبطولة.

وتكفلت الوافدة الجديدة على مانشستر سيتي إلين وايت، بتسجيل هدفي الأسود الثلاثة في الدقيقتين 14 و84، ليؤمن المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة في ثلاث مباريات، وتبعه في الوصافة ودور الـ16 المنتخب الياباني، بأربع نقاط.

وفي نفس التوقيت، عادت سيدات الأرجنتين من بعيد أمام المنتخب الاسكتلندي، بعد وصول نتيجة موقعة "حديقة الأمراء" لتقدم القلوب الشجاعة بنتيجة 3-0 حتى آخر 15 دقائق من المباراة.

وافتتحت كيم تيل أولى الأهداف للمنتخب البريطاني عند الدقيقة 20، وتبعتها جينيفري بايت بثاني الأهداف مع بداية الحصة الثانية، قبل أن تطلق ايرين كوثبيرت الرصاصة الثالثة في الدقيقة 69. هنا اعتقد الجميع أن المباراة انتهت إكلينيكيًا.

إلا أن سيدات التانجو نجحن في قلب الطاولة على المنتخب الاسكتلندي بتسجيل 3 أهداف دفعة واحدة، بدأت بهدف حفظ ماء الوجه الأول عن طريق ميلاجروس مينينديز في الدقيقة 74، ثم لي ألكساندرا بالنيران الصديقة في الدقيقة 79، وهدف التعديل الثالث سجلته فلورينسا من علامة الجزاء في الدقيقة 90.

لاعب واحد سيحمل لقب كوبا أمريكا 2019.. من سيكون؟ 👀 pic.twitter.com/zbdqtmwEpQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

بهذه النتيجة، يكون المنتخبين قد ودعا البطولة، بوصول المنتخب الأرجنتيني للنقطة الثانية، وهي حصيلة غير كافية للمنافسة على مكان ضمن أفضل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فيما خرج المنتخب الاسكتلندي من البطولة بنقطة واحدة.