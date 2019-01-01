كأس العالم للسيدات | إنجلترا تُرسل الأرجنتين للمجهول وإيطاليا تسحق جاميكا

أصبح المنتخب الإنجليزي للسيدات، أول المتأهلين للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم النسائية المقامة حاليًا في فرنسا، بعد تغلبه على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، في ختام مواجهات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الرابعة.

وأهدرت نيكيتا باريس ركلة جزاء للأسود الثلاثة، قبل أن تتكفل جودي تايلور بتسجيل هدف المباراة الوحيد، لتؤمن سيدات إنجلترا العلامة الكاملة في أول مباراتين، فيما ظل منتخب التانجو كما هو في المركز الثالث بنقطة يتيمة في مباراتين.

ولحساب نفس المجموعة، عزز المنتخب الياباني فرصه في التأهل للدور القادم، بتغلبه على المنتخب الاسكتلندي بنتيجة 2-1، حيث تقدمت مانا إيوابوتشي للساموراي عند الدقيقة 23، وتبعتها زميلتها يويكا سوجاساوا من علامة الجزاء، فيما سجلت لانا سليلاند هدف المنتخب البريطاني الوحيد قبل النهاية بدقيقتين.

بهذه النتيجة، يكون المنتخب الياباني قد رفع رصيده لأربع نقاط، محتلا وصافة المجموعة قبل صدامه مع المتصدر المنتخب الإنجليزي في ختام الدور الأول، فيما ظل المنتخب الخاسر كما هو في ذيل المجموعة بلا نقاط بهزيمتين.

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أما في المجموعة الثالثة، فقد استغلت جميلات إيطاليا سقوط حسناوات البرازيل أمام أستراليا، بصعق جامايكا بخماسية دون هوادة، منهم هاتريك لكريستينا جيريلي وثنائية أورورا جالي، ليتصدر منتخب نساء الآدزوري المجموعة بست نقاط، بفارق 4 نقاط عن البرازيل ومثلهم عن أستراليا، وجاميكا في المركز الأخير بدون نقاط.