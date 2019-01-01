خليل شمام: أدخلنا الترجي تاريخ كأس العالم للأندية

السد حل سادسًا في البطولة

أبدى خليل شمام قائد الترجي التونسي سعادته البالغة بالفوز على السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019، والتي انتهت بنتيجة 6-2 وهي الأكبر في تاريخ البطولة.

وثأر بطل دوري أبطال أفريقيا بذلك من خسارته أمام نفس الفريق في كأس العالم للأندية عام 2011، إذ كان قد سقط أمامه بنتيجة 2-1 في الدور الثاني من البطولة التي أنهاها الفريق القطري في المركز الثالث.

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وتحدث شمام لرجال الصحافة عقب المباراة مؤكدًا سعادته بدخول الترجي تاريخ البطولة من خلال تحقيقه لأكبر انتصار في تاريخها، مضيفًا "اليوم ثأرنا لخسارتنا في 2011، المجموعة كانت في حالة تركيز كاملة لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة أمام الهلال".

تابع "حققنا نتيجة ممتازة اليوم أمام فريق بميزانية مالية تفوقنا كثيرًا، ويضم عددًا من نجوم منتخب قطر أبطال آسيا".

يُذكر أن السد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا قبل أن يخسر ربع النهائي أمام مونتيري بطل كونكاكاف، فيما استهل الترجي مشاركته الثالثة في كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الهلال في ربع النهائي.