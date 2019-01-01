الأندية السعودية في كأس العالم للأندية .. ضربة البداية للنصر والإنجاز للاتحاد

نبذة عن تاريخ الأندية السعودية في كأس العالم للأندية

وصل الهلال السعودي العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا للمشاركة لأول مرة في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

وسيفتتح فريق الموج الأزرق مشواره بمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي يوم السبت القادم، والفائز منهما سيتأهل لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

العابد والشهري على متن طائرة الهلال المتجهة إلى قطر

ويُعد الهلال ثالث الفرق السعودية الذي يلعب في كأس العالم للأندية بعد النصر عام 2000 والاتحاد عام 2005، نستعرض معًا كيف كانت مشاركة الناديين ..

كأس العالم للأندية 2000 .. النصر أول المشاركين

أقيمت عام 2000 أول بطولة كأس عالم للأندية، وكان من المقرر أن تُلعب البطولة عام 1999 لكن تم تأجيلها للعام التالي.

وشاركت 8 أندية في البطولة التي لُعبت بنظام المجموعتين وتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي، وكان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وكورنثيانس وفاسكو دي جاما والرجاء أبرز المشاركين.

تأهل النصر السعودي للبطولة بعد فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998 على يوهانج ستيلرز بطل بطولة الأندية الآسيوية، وقد خاض الفريق السعودي المباراة بعد تتويجه بلقب كأس الكؤوس الآسيوية.

وقع النصر في المجموعة الأولى التي ضمت معه ريال مدريد وكورنثيانس والرجاء، وبدأ الفريق مشواره بالخسارة أمام الفريق الإسباني 3-1 وقد أحرز فهد الهريفي هدفه الوحيد.

حقق النصر انتصارًا مثيرًا على الرجاء في مواجهة عربية خالصة انتهت لصالحه 4-3، وقد سجل أهدافه كلًا من فؤاد أنور وأحمد بهجا وفهد الهريفي وموسى صايب.

خاض الفريق مباراة حاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام كورنثيانس لكنه خسرها بهدفين دون رد ليغادر البطولة التي تُوج بلقبها فيما بعد الفريق البرازيلي على حساب مواطنه فاسكو دي جاما بركلات الجزاء الترجيحية.

كأس العالم للأندية 2005 ... الاتحاد والإنجاز الأفضل

توقفت بطولة كأس العالم للأندية لـ4 سنوات لانهيار شريك فيفا التجاري، وقد عادت البطولة للحياة عام 2005 لكن بنظام جديد تضمن تأهل بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية لنصف النهائي مباشرة.

شارك الاتحاد السعودي ممثلًا لآسيا في البطولة التي أقيمت في اليابان بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2005، وقد تأهل الأهلي المصري ممثلًا للقارة السمراء بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا 2005.

أوقعت القرعة الفريقان العربيان في مواجهة الدور التمهيدي، وفيما كانت التوقعات تصب لصالح المارد الأحمر، نجح الاتحاد في لعب مباراة ممتازة حسمها لصالحه بهدف دون رد أحرزه محمد نور عند الدقيقة الـ78.

تأهل الاتحاد لنصف النهائي ولعب ضد ساوباولو بطل كأس ليبرتادوريس وقدم مباراة عظيمة لكنه خسر في النهاية بنتيجة 3-2، وقد سجل هدفين محمد نور وحمد المنتشري.

خاض الاتحاد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام سابريسا بطل كونكاكاف وخسر اللقاء بنتيجة 3-2 كذلك وسجل هدفين محمد كالون وجوزيف جوب.