فيفا يعلن ملاعب مونديال الأندية - النهائي في المدينة التعليمية

ثلاثة ملاعب تستضيف مباريات المونديال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، عن الملاعب المقرر استضافتها لمباريات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل.

البطولة تأهل لها حتى الآن السد القطري وهينجين سبورت الفرنسي والترجي التونسي ومونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، مع انتظار اكتمال عقد الفريق ببطلي كأس ليبرتادوريس ودوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد الدولي أن المباراة الافتتاحية، المقرر لها 11 ديسمبر، بين السد وهينجين، ستقام على استاد جاسم بن حمد، بالإضافة إلى استضافته لمباراتي مونتيري والفائز من اللقاء الأول، والترجي أمام بطل آسيا.

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أما لقاء تحديد المركز الخامس، المحدد له 17 ديسمبر، فيستضيفه استاد خليفة الدولي، والذي يستوعب 40 ألف مشجع، وهو أحد الملاعب التي ستشهد كأس العالم 2022.

بينما مباريات تحديد المركز الثالث ونصف النهائي والنهائي، فستكون على موعد مع الملعب الجديد الذي تم إنشائه بكأس العالم 2022، باستاد المدينة التعليمية، والذي يتسع لـ40 ألف مشجع.

وأوضح فيفا أن اختيار الملاعب الثلاث جاء، لأنها تبعد عن العاصمة "الدوحة" بـ12 كيلو متر كحد أقصى، بجانب اعتبارها تجربة للمونديال المنتظر 2022.

يذكر أن المباراة النهائية من المقرر أن تقام في 21 من ديسمبر المقبل.