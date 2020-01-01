كأس العالم قطر 2022 | استاد الريان يحصل على شهادات مرموقة في الاستدامة

الملعب سيكون أحد الملاعب الثمانية التي ستحتضن مونديال 2022

حصل استاد الريان القطري على ثلاث شهادات مرموقة في الاستدامة من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، وهي خاصة باستدامة التصميم والبناء وإدارة التشييد وكفاءة استهلاك الطاقة، وذلك تقديرًا للالتزام بمعايير الاستدامة في كافة مراحل أعمال البناء في الملعب.

استاد الريان هو واحد من ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وقد أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية حصوله على تلك الشهادات بعد انتهاء أعمال التدقيق النهائية بواسطة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد".

ومنحته المنظمة شهادة "جي ساس" في التصميم والبناء بمستوى 4 نجوم، والفئة A+ في التشييد ونسبة الكفاءة في الطاقة الموسمية.

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وقد أبدى المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز المهم، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" تؤكد مدى التزام الجنة العليا بمعايير الاستدامة، وتقدم بالتهنئة إلى كل من شارك في تصميم وبناء هذا الاستاد المونديالي.

ونقل الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث عن المهندسة بدور المير مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة قولها "منذ انطلاق أعمال البناء في استاد الريان كانت الاستدامة في صميم العمل في المشروع. فقد التزمنا بإعادة استخدام وتدوير المواد الناتجة عن إزالة الاستاد القديم، ونفخر بالاستفادة من الكثير من هذه المواد في بناء الاستاد الجديد. وكما هو الحال في كافة مشاريع بطولة قطر 2022، جرى منح الأولوية في التوريدات للمقاولين الفرعيين المسجلين محليًا واستخدام المواد المعاد تدويرها".

يُشار إلى أن استاد الريان شُيد في موقع استاد أحمد بن علي ويتسع لـ40 ألف مشاهد وسيكتمل العمل به قريبًا جدًا، وسيحتضن 7 مباريات في كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات ودور الـ16، وسيتم تخفيض سعته إلى النصف بعد تفكيك الطبقة العلوية من مقاعده عقب انتهاء المونديال.

وسيتم التبرع بـ20 ألف مقعد لإنشاء بنية تحتية رياضية لكرة القدم داخل وخارج قطر، ومن ثم سيُصبح الاستاد مقرًا لنادي الريان أحد أعرق أندية دوري نجوم قطر.