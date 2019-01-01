الاتحاد الإفريقي يكشف حقيقة تحديد موعد ومكان سوبر الترجي والزمالك

الاتحاد الإفريقي يعلق على ما تم نشره عن كأس السوبر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة ما أثير حول تحديد موعد ومكان مباراة كأس السوبر الإفريقي، والذي سيجمع بين الترجي التونسي والزمالك المصري.

الترجي التونسي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما حقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يكذب خلاله تحديد موعد ومكان كأس السوبر الإفريقي.

نص التغريدة كالآتي: "التقارير المنتشرة بشأن تأكيد موعد ومكان كأس السوبر 2019-2020 غير صحيحة."

"كافة التفاصيل الخاصة بالموعد وملعب المباراة سيتم الكشف عنها من خلال منصات الاتحاد الأفريقي بمجرد حسمها".

جاء ذلك بعدما أكد رئيس الزمالك أمس، على أن كأس السوبر الإفريقي سيقام يوم 23 أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.