كأس الرابطة | 9 أهداف تضع أقدام مانشستر سيتي في النهائي

سيتي لا يرحم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكرم مانشستر سيتي، حامل لقب كأس الرابطة الإنجليزية، ضيافة بيرتن ألبيون الفريق القادم من الدرجة الثانية الإنجليزية بثمانية أهداف دون رد.

ودخل لاعبو سيتي بتشكيل يضم رياض محرز وديفيد سيلفا وأوتامندي ودي بروينه، من أجل تحقيق فوز يسهل الأمور في لقاء الإياب.

وتقدم السيتيزين مبكرًا بهدف من رأسية دي بروينه في الدقيقة الخامسة من عرضية ديفيد سيلفا، وكاد بيرتن أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 12 لكن تسديدة هيرنس جاءت أعلى من قائم الحارس موريتش من داخل منطقة الجزاء.

فرد لاعبو سيتي بشكل قاسي في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، فسجل جابريل خيسوس هدف الفريق الثاني في الدقيقة 30 برأسية مستغلاً خطأ الحارس، تبعها بهدف ثالث سجله بهدوء في الدقيقة 34 من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وعزز الأوكراني زيتشينكو بأفضل أهداف اللقاء، في الدقيقة 37، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ساقطة في الشباك معلنة عن الهدف الرابع ونهاية الشوط الأول.

ورفع خيسوس النتيجة إلى 5 مضيفًا الهاتريك الخاص به بتسجيل هدف في الدقيقة 57، ثم وضع فيل فودين اسمه في قائمة هدافي اللقاء بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 62 بعد 4 دقائق من نزوله بديلاً لدي بروينه.

وقبل 25 دقيقة على نهاية اللقاء، سجل خيسوس الهدف الرابع له في الدقيقة 65 من عرضية ساني ليضعها برأسية معززًا من الانتصار.

خيسوس الآن سجّل هاتريك مرتين في ملعب الاتحاد 👏

فقط تيفير بـ 4 مرات وأجويرو بـ 10 مرّات سجّلا هاتريك أكثر منه 🔝



لكن المستقبل مازال أمام المهاجم البرازيلي ✨ pic.twitter.com/NHntXliB9Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وبدأ رياض محرز في المشاركة الهجومية الفاعلة في الدقائق الأخيرة، بصناعة الهدف الثامن في الدقيقة 70 والذي كان من نصيب كايل واكر.

📊 رقم جديد لـ @Cityarabia

المواطنون يسجلوا 8 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ عام 1987 عندما تغلبوا على @htafcdotcom بـ 10 مقابل هدف وحيد 👏 pic.twitter.com/6oGtTbu3Ro — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

واختتم محرز المهرجان بهدف تاسع في الدقيقة 83 من صناعة برناردو سيلفا، وحاول لاعبو سيتي تسجيل الهدف العاشر إلا أن الحكم أطلق صافرة النهاية في انتظار التأهل الرسمي في مباراة الإياب بالثالث والعشرين من الشهر ذاته.