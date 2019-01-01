كلوب: كانت فرصة جيدة للشباب وسعيد برؤية كيتا وتشامبرلين

بعد الفوز على ميلتون كينز بثنائية نظيفة في كأس الرابطة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه على ميلتون كينز دونز 2/0، في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

مهمة ليفربول لم تكن صعبة في التغلب على مضيفه مساء اليوم الأربعاء، حيث خاض اللقاء بالعديد من العناصر الشابة والاحتياطية.

ثنائية الريدز أحرزها جيمس ميلنر في الدقيقة 41 والشاب جانا هويفر في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

كلوب قال بعد المباراة:"كانت هناك العديد من اللحظات والمستويات الجيدة خلال هذه المباراة، حيث تحكمنا بشكل كبير لمدة 90 دقيقة".

وأضاف:"هم أيضاً قدموا بعض اللمحات المميزة، ولكن بكل أمانة تلك المواجهات تعتبر فرصة مناسبة للاعبين الشباب".

وتابع:"استطعنا تسجيل عدد أكبر من الأهداف، الفريق افتقد الكثير من الخبرة والإيقاع والتوازن، لذلك جيمس ميلنر كان اللاعب الأفضل لامتلاكه هذه المميزات".

واستكمل:"لسنا هنا لعدم احترام المنافس أو البطولة، بل نلعب باستمرار من أجل الفوز، وسعيد جداً بالمستوى البدني والفني لمعظم من ظهروا في المباراة".

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وأما عن نابي كيتا وأوكسليد تشامبرلين:" سعيد جداً لهما وظهورهما كان أمراً في غاية الأهمية لنا قبل مواجهة شيفيلد السبت القادم".

يذكر أن ان قرعة دور الـ16 من كأس الرابطة أوقعت ليفربول في مواجهة قوية أمام ارسنال على ملعب أنفيلد.