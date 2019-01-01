إليوت يصبح اللاعب الأصغر في تاريخ ليفربول

النجم الشاب يواصل كسره للأرقام القياسية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصبح هارفي إليوت نجم ليفربول الشاب، هو اللاعب الأصغر في تاريخ النادي الإنجليزي، بظهوره مع الفريق في كأس رابطة المحترفين.

المدرب يورجن كلوب قرر الدفع ببعض العناصر الشابة للريدز، خلال مواجهة ميلتون كينز دونز، بافتتاح مشواره بالبطولة.

إليوت جاء من ضمن اللاعبين الذين اعتمد عليهم المدرب الألماني، ليصبح أصغر من يشارك لليفربول كأساسي في أي مباراة.

ويأتي ذلك لظهوره في سن السادسة عشر و174 يوماً، ليواصل تحقيقه للأرقام القياسية مع ليفربول هذا الموسم.

رسميًا - تحديد موعد أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

سولشاير يحدد صفقات يناير في مانشستر يونايتد

ويعتبر جيروم سينكلير هو أصغر لاعب بديل ظهر للريدز، عندما شارك ضد وست بروميش عام 2012 وعمره 16 سنة و6 أيام.

يذكر أن إليوت أصبح الموسم الماضي هو اللاعب الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي مع فريقه السابق فولهام.