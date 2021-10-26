كأس الرابطة | آرسنال يتخطى ليدز وركلات الترجيح تصعد بتشيلسي ضد ساوثامبتون

انتصار سهل للمدفعجية وصعب للبلوز

نجح فريق تشيلسي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، بعد عبوره ساوثامبتون بركلات الترجيح.

الفريقان تعادلا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من عمر اللقاء، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي أعلنت تشيلسي فائزًا بنتيجة 4/3.

المدرب توماس توخيل منح الفرصة للعديد من اللاعبين خلال هذه المباراة، ومنهم النجم المغربي حكيم زياش، وساؤول نيجويز وكيبا وروس باركلي وكالوم هودسون أودوي.

البداية كانت بطيئة وغير مثمرة بين الفريقين، حيث انتظر البلوز حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من أجل افتتاح التسجيل.

كاي هافيرتس كان صاحب الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 44، بمساعدة من زياش، ليخرج أصحاب الأرض بهدف دون رد في الشوط الأول.

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ساوثامبتون رفض الاستسلام ورد سريعًا مع مطلع الشوط الثاني، حيث أحرز تشي آدمز هدف التعادل في الدقيقة 47.

الأمور اتجهت إلى ركلات الترجيح في النهاية، ليسجل تشيلسي 4 ركلات ويهدر واحدة لميسون ماونت، بينما أحرز ساوثامبتون 3 ركلات وأضاع له ويليام سمولبون وثيو والكوت.

وفي دور الـ16 من نفس البطولة، نجح آرسنال في العبور إلى ربع النهائي بهدفين دون رد على حساب ليدز يونايتد.

المدرب ميكيل أرتيتا منح العديد من العناصر الفرصة كذلك، أبرزهم محمد النني ونيكولاس بيبي وجابرييل مارتينيلي وبيرند لينو وسياد كولاسيناك وروب هولدينج.

الفريق اللندني سيطر على المباراة بشكل كبير، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 55 برأسية من البديل كالوم تشامبرز فور نزوله إلى أرض الملعب.

نيكيتا نجح في إضافة الثاني لصالح المدفعجية في الدقيقة 69، من خطأ دفاعي كارثي لدفاع ليدز، لتتصعب الأمور كثيرًا على الضيوف.

وفي مباراة أخرى فاز سندرلاند على كوينز بارك بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف، لينضم إلى آرسنال وتشيلسي بربع النهائي.