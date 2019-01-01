خليجي 24 يُقنع الاتحاد بالتخلي عن فكرة لاعب الوسط الأجنبي

الاتحاد يُجهز جيدًا لملف الأجانب

تُخطط إدارة الاتحاد منذ عدة أسابيع لسوق الانتقالات الشتوي، خاصة على صعيد ملف الأجانب الذي أثار الكثير من الجدل منذ انطلاق الموسم.

إذ لم يُظهر اللاعبون الأجانب في الفريق المستوى المطلوب، وقد تخلى النادي عن التشيلي لويس خيمينيز وهناك حديث عن رحيل إيمانويل فيشيو وألكساندر بريجوفيتش.

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وكان ضمن خطط العميد ضم لاعب وسط مدافع أجنبي ليلعب بجانب كريم الأحمدي، لكن تلك الفكرة ذهبت أدراج الرياح بعد متابعة بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر حاليًا وخاصة المنتخب السعودي.

إذ اقتنعت إدارة الاتحاد بمنح الفرصة كاملة لنجم وسط الأخضر "عبد الإله المالكي" بعد أدائه الممتاز مع المنتخب في خليجي 24 ومساهمته الجادة في الوصول لنهائي البطولة بعد تخطي قطر في نصف النهائي.

الاتحاد وحسب صحيفة الرياضية بات يرى أنه لا حاجة لضم لاعب وسط أجنبي في ظل هذا المستوى الممتاز للمالكي القادم هذا الموسم من الوحدة، والاستقرار على بقاء كريم الأحمدي حتى نهاية الموسم، وقد بات التركيز حاليًا على ضم صانع ألعاب أجنبي.

ويُجهز المسؤولون عن الاتحاد قائمة من المرشحين لدعم مركز صناعة اللعب وتدرس الخيارات جيدًا قبل عرضها على المدرب هينك تين كات وبدء المفاوضات الرسمية مع اللاعبين وأنديتهم.