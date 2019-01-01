تقرير - عدد من المنتخبات تتراجع عن عدم المشاركة في خليجي 24

القرعة أجريت بمشاركة خمسة منتخبات فقط

طرأ جديد على النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، قبل أسبوعين من انطلاقها، قد يضطر اتحادها لعقد اجتماع طاريء.

البطولة من المقرر أن تستضيفها قطر في الفترة من 27 من نوفمبر الجاري وحتى التاسع من ديسمبر المقبل.

ووفقًا لمصادر قناة "الكأس" القطرية فإن عدد من المنتخبات قررت التراجع عن عدم المشاركة في البطولة، بعدما كانت ستقام بمشاركة خمسة منتخبات فقط؛ قطر، عمان، العراق، الكويت، اليمن.

وأوضحت مصادر القناة أن اتحاد كأس الخليج العربي سيعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء، لإعادة نظام المجموعات للبطولة.

منتخبات السعودية والإمارات والبحرين كانت قد أعلنت مقاطعتها للنسخة الـ24 من الكأس الخليجية، نظرًا للخلافات السياسية مع البلد المستضيف.

رصد مكافآت ضخمة في بطولة خليجي 24

واضطر اتحاد الخليج لإلغاء نظام المجموعات من هذه النسخة، نظرًا للانسحابات، ليتم إجراء القرعة في 23 من أكتوبر الماضي، بنظام المجموعة الواحدة.

وبحسب القرعة، فإنه من المقرر أن تلتقي قطر مع اليمن في المباراة الافتتاحية، وعمان مع العراق.

أما الجولة الثانية، والتي تقام في 30 من نوفمبر الجاري، فتشهد مواجهة الكويت واليمن، وقطر وعمان، ثم الثالثة في 3 من ديسمبر، تجمع العراق مع الكويت، واليمن مع عمان.

بينما تقام الجولة الرابعة في 6 ديسمبر بمواجهتي عمان والكويت، وقطر والعراق، وأخيرًا الجولة الخامسة في 9 ديسمبر بلقائي العراق مع اليمن والكويت مع قطر.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على ملعب واحد هو استاد خليفة الدولي، إحدى الاستادات المنتظرة في كأس العالم قطر 2022.