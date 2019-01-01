مدرب العين يُحدد موعد عودة ريان يسلم ومحمد جمال للمباريات

اللاعبان غير جاهزين بعد للعب

استبعد إيفان ليكو المدير الفني للعين منح الفرصة للثنائي ريان يسلم ومحمد جمال للعب خلال مباراة اليوم السبت أمام الظفرة في الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي الإماراتي.

وأكد المدرب الكرواتي أن الثنائي مازال بحاجة لجرعات تدريبية قبل دخول الملعب وخوض المباريات، نظرًا لغيابهم لفترة طويلة عن اللعب بسبب الإصابة.

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وحدد ليكو موعد عودة اللاعبين للمباريات بقوله "يصعب القول أن اللاعبين في أفضل حالاتهم البدنية والفنية وجاهزان للعب، وهذا طبيعي لأن محمد جمال لم يلعب منذ 10 أشهر فيما مضت 5 أشهر على ريان يسلم لم يتواجد خلالها في التدريبات الجماعية".

"هما بحاجة للمزيد من الجرعات التدريبية، وبحاجة على الأقل لـ3-4 أسابيع للوصول للمستوى البدني المطلوب".

تابع ليكو "لست من نوعية المدربين الذين يبحثون عن فرصة ما لمنحها للاعبين، بل اللاعب من عليه العمل بجد للحصول على فرصة اللعب. فلسفتي الدائمة هي أن الأفضل في الحصص التدريبية والمباريات الرسمية هو الأحق بالتواجد في التشكيل الأساسي".

وعن منافسه في كأس الخليج العربي، قال "الظفرة فريق متميز وقوي، ويلعب بطريقة مختلفة عن الفرق الأخرى بقيادة مدرب لديه قدرات عالية".

يُذكر أن العين والظفرة يتواجدان في المركزين الثاني والثالث من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي برصيد 7 نقاط لكل منهما وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة، وقد ضمن الفريقان رسميًا انتقالهما لربع نهائي البطولة.