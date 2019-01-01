كأس الخليج العربي - فوز الوحدة وشباب الأهلي أمام الشارقة والجزيرة

النصر تعادل سلبيًا أمام خورفكان

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

تلقى الشارقة الهزيمة أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج العربي الإماراتي.

العنابي سجل ثلاثيته عبد الله أنور في الدقائق 16 و43 و55 من عمر اللقاء، فيما جاء هدف الشارقة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين عن طريق محمد خلفان.

بهذه الهزيمة يتذيل الشارقة جدول ترتيب المجموعة الثانية دون أي رصيد من النقاط، فيما ارتفع رصيد العنابي إلى النقطة السادسة متصدرًا المجموعة.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، تعادل النصر سلبيًا أمام خورفكان، على أرض الأخير.

العميد سيطر على مجريات اللقاء، مع اعتماد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، لكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك.

التعادل رفع رصيد النصر إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما كانت النقطة الأولى التي يحصدها خورفكان ليحتل المركز السادس.

وفي آخر مباريات الليلة بالكأس، انتصر شباب الأهلي أمام الجزيرة برباعية نظيفة، على استاد راشد.

الرباعية سجلها لوفانور دي سوزا ومحمد جمعة وأحمد عبد الله وثولاني سيريرو "بالخطأ في مرماه".

الفوز رفع رصيد شباب الأهلي أي أربع نقاط متصدرًا المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.