كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20 | نظام البطولة، الموعد، القنوات الناقلة، والأبطال السابقون
أبانوب صفوت
أعلنت لجنة دوري المحترفين عن انطلاق الموسم الجديد لكأس الخليج العربي في 22 من شهر أغسطس المُقبل، وذلك بدلاً من يوم 15 والذي كان بمثابة موعداً مُقترحاً من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول بعد أن تمت مناقشة ملاحظات الأندية مع مدربي المنتخبات الوطنية، لتجنب أي تعارض بين مصالح كل طرف لضمان عدالة المنافسة بين جميع الفرق.
نجح شباب الأهلي دبي في اقتناص لقب النسخة الماضية والفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه وذلك عقب التغلب على نظيره الوحدة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف، وسيسعى للدفاع عن لقبه في الموسم المُقبل الذي سيشهد منافسة 14 نادياً من الدرجة الأعلى من الدوري في الإمارات، وعلى رأسهم العين، الوصل، الوحدة، الشارقة.
وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن تفاصيل النسخة المُقبلة من كأس الخليج العربي الإماراتي ، نظام البطولة، موعد المباريات وما هو أكثر من ذلك.
ما هو نظام بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي؟
كأس الخليج العربي الإماراتي هو بطولة تُقام برعاية رابطة الأندية الإماراتية تقام سنوياً في فترة التوقف الدولي وذلك من أجل منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركوا مع أنديتهم بصفة مستمرة وبالتالي لم يتم استدعائهم للتوقف الدولي لذا يتم الاستعانة بهم في منافسة رسمية من شأنه أن تفيد الكثيرين في اكتشاف نفسه من جديد واستغلال أي غيابات أو إصابات قد تحدث للاعبين الأساسيين.
انطلقت البطولة للمرة الأولى في موسم 2008-09 وكانت عبارة عن ثلاث مجموعات واستمر هذا النظام حتى موسم 2010-11 وأصبحت مكونة من مجموعتين فقط ويشارك بها 12 فريقاً قبل أن يزيد العدد مؤخراً إلى 14، وتقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث تلعب الفرق المشاركة مع بعضها البعض ويُحدد الفريق المضيف عن طريق القرعة قبل بداية الموسم.
يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه كل متصدر صاحب المركز الرابع من المجموعة الأخرى، أما ثاني الترتيب فيواجه ثالث المجموعة الأخرى، وتُلعب لقاءات هذا الدور من مباراتي ذهاب وعودة بين كل فريقين، ولكن النهائي يكون من مباراة واحدة فقط.
ما هي مجموعات وموعد مباريات كأس الخليج العربي 2019-20؟
من المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي يوم 22 أغسطس على أن تستمر حتى 10 يناير من عام 2020 المقبل، وتتكون من مجموعتين، يترأس الأولى "شباب الأهلي دبي" حامل اللقب جنباً إلى جنب العين، وفي المجموعة الثانية تتواجد عدة أندية قوية مثل "الوحدة" وصيف النسخة الماضية، الوصل والشارقة.
مجموعات كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20:
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|العين
|عجمان
|الظفرة
|الفجيرة
|اتحاد كلباء
|الشارقة
|الجزيرة
|الوحدة
|الخليج
|الوصل
|النصر
|بني ياس
|شباب الأهلي
|حتا
ستُلعب مباريات كل جولة من مباريات دور المجموعات لكأس الخليج العربي على مدار يومين، على أن تبدأ الجولة الأولى يوم 22 أغسطس المُقبل، الثانية في يوم 30 من نفس الشهر، أما الثالثة فموعدها هو 6 سبتمبر وبعدها بأكثر شهر ستُلعب الرابعة وتحديداً بتاريخ 11 أكتوبر، بينما ستُقام الجولة قبل الأخيرة يوم 15نوفمبر، على أن تلعب الأخيرة يوم 9 يناير من عام 2020 المُقبل.
موعد مباريات دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20:
|الدور
|الموعد
|الجولة الأولى
|22 و23 أغسطس 2019
|الجولة الثانية
|30 و31 أغسطس 2019
|الجولة الثالثة
|6 و7 سبتمبر 2019
|الجولة الرابعة
|11 و12 أكتوبر 2019
|الجولة الخامسة
|15 و16 نوفمبر 2019
|الجولة السادسة
|9 و10 يناير 2020
ما هي القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 2019-20؟
تعتبر قنوات أبو ظبي هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الخليج العربي، ومن المنتظر أن تقوم ببث كل لقاءات البطولة التي ستنطلق يوم 22 من شهر أغسطس المُقبل.
القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20:
|المباراة
|القنوات الناقلة
|كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20
|Abu dhabi sport 1,2
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من هو حامل لقب كأس الخليج العربي لموسم 2018-19؟
تمكن فريق شباب الأهلي دبي من تحقيق اللقب الخامس له في بطولة كأس الخليج العربي في الموسم الماضي بعد التغلب على الوحدة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف، ليتوج موسمه الناجح للغاية الذي كان قد شهد التتويج بلقب آخر وهو مسابقة كأس رئيس الدولة على حساب الظفرة بهدفين لهدف في المباراة التي لُعبت بينهما في شهر أبريل الماضي.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، وكانت المباراة قد شهدت بطاقة حمراء للاعب من كل فريق، وهو مارسيلو دياز من فريق تشيلي في الدقيقة 28 بعد أن حصل على بطاقتين صفراويتين، قبل أن يلحق به "ماركوس روخو" من طرف الأرجنتين بعد أن تحصل على طرد مباشر في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
على ملعب هزاع بن زايد، تقدم الأهلي في الدقيقة 40 من عمر المباراة بهدف المولدوفي "هنريكي" قبل أن يتعادل الأرجنتيني "تيجالي" في الدقيقة 45 بتسديدة ذكية للغاية، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكانت المباراة قد شهدت تعرض لاعب الوحدة "ليوناردو دا سيلفا" للطرد في الدقيقة 114 مما سهل الأمور على شباب الأهلي حسم المباراة.
قبل الطرد، كان البديل المميز الإكوادوري " جيمي أيوفي" قد تمكن من ترك بصمته وصناعة التاريخ، بعد أن نجح في تسجيل هدفين في الشوطين الإضافيين الأول والثاني وتحديداً في الدقيقتين 96 و107 ليقود فريقه لقهر حامل اللقب والانفراد أكثر بصدارة الفائزين بهذه البطولة بواقع أربع مرات.
سجل الفائزين ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي
يملك شباب الأهلي دبي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الخليج العربي الإماراتي بواقع 5 ألقاب، بفارق بطولتين عن أقرب منافسيه فريق الوحدة الذي حققها مرتين مرتين، ومن ثم يأتي كل من الجزيرة، العين، عجمان، النصر، الشارقة والوصل في الترتيب الأخير وفي رصيدهم تتويج واحد.
الأبطال التاريخيين لكأس الخليج العربي الإماراتي:
|الفريق
|البطل
|الوصيف
|شباب الأهلي دبي
|4 (2012، 2014، 2017، 2019)
|-
|الوحدة
|2 (2016، 2018)
|2 (2009، 2019)
|الجزيرة
|1 (2010)
|2 (2013، 2014)
|العين
|1 (2009)
|1 (2011)
|عجمان
|1 (2013)
|1 (2010)
|النصر
|1 (2015)
|-