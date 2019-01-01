كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20 | نظام البطولة، الموعد، القنوات الناقلة، والأبطال السابقون

كل ما تريد معرفته عن كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20، موعد انطلاق الموسم الجديد، نظام البطولة، المباريات، القنوات الناقلة، والأبطال السابقون

أبانوب صفوت

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن انطلاق الموسم الجديد لكأس الخليج العربي في 22 من شهر أغسطس المُقبل، وذلك بدلاً من يوم 15 والذي كان بمثابة موعداً مُقترحاً من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول بعد أن تمت مناقشة ملاحظات الأندية مع مدربي المنتخبات الوطنية، لتجنب أي تعارض بين مصالح كل طرف لضمان عدالة المنافسة بين جميع الفرق.

نجح شباب الأهلي دبي في اقتناص لقب النسخة الماضية والفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه وذلك عقب التغلب على نظيره الوحدة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف، وسيسعى للدفاع عن لقبه في الموسم المُقبل الذي سيشهد منافسة 14 نادياً من الدرجة الأعلى من الدوري في الإمارات، وعلى رأسهم العين، الوصل، الوحدة، الشارقة.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن تفاصيل النسخة المُقبلة من كأس الخليج العربي الإماراتي ، نظام البطولة، موعد المباريات وما هو أكثر من ذلك.

ما هو نظام بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي؟ كأس الخليج العربي الإماراتي هو بطولة تُقام برعاية رابطة الأندية الإماراتية تقام سنوياً في فترة التوقف الدولي وذلك من أجل منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركوا مع أنديتهم بصفة مستمرة وبالتالي لم يتم استدعائهم للتوقف الدولي لذا يتم الاستعانة بهم في منافسة رسمية من شأنه أن تفيد الكثيرين في اكتشاف نفسه من جديد واستغلال أي غيابات أو إصابات قد تحدث للاعبين الأساسيين. انطلقت البطولة للمرة الأولى في موسم 2008-09 وكانت عبارة عن ثلاث مجموعات واستمر هذا النظام حتى موسم 2010-11 وأصبحت مكونة من مجموعتين فقط ويشارك بها 12 فريقاً قبل أن يزيد العدد مؤخراً إلى 14، وتقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث تلعب الفرق المشاركة مع بعضها البعض ويُحدد الفريق المضيف عن طريق القرعة قبل بداية الموسم. يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه كل متصدر صاحب المركز الرابع من المجموعة الأخرى، أما ثاني الترتيب فيواجه ثالث المجموعة الأخرى، وتُلعب لقاءات هذا الدور من مباراتي ذهاب وعودة بين كل فريقين، ولكن النهائي يكون من مباراة واحدة فقط. ما هي مجموعات وموعد مباريات كأس الخليج العربي 2019-20؟ من المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي يوم 22 أغسطس على أن تستمر حتى 10 يناير من عام 2020 المقبل، وتتكون من مجموعتين، يترأس الأولى "شباب الأهلي دبي" حامل اللقب جنباً إلى جنب العين، وفي المجموعة الثانية تتواجد عدة أندية قوية مثل "الوحدة" وصيف النسخة الماضية، الوصل والشارقة. مجموعات كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20: المجموعة الأولى المجموعة الثانية العين عجمان الظفرة الفجيرة اتحاد كلباء الشارقة الجزيرة الوحدة الخليج الوصل النصر بني ياس شباب الأهلي حتا ستُلعب مباريات كل جولة من مباريات دور المجموعات لكأس الخليج العربي على مدار يومين، على أن تبدأ الجولة الأولى يوم 22 أغسطس المُقبل، الثانية في يوم 30 من نفس الشهر، أما الثالثة فموعدها هو 6 سبتمبر وبعدها بأكثر شهر ستُلعب الرابعة وتحديداً بتاريخ 11 أكتوبر، بينما ستُقام الجولة قبل الأخيرة يوم 15نوفمبر، على أن تلعب الأخيرة يوم 9 يناير من عام 2020 المُقبل. موعد مباريات دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2019-20: الدور الموعد الجولة الأولى 22 و23 أغسطس 2019 الجولة الثانية 30 و31 أغسطس 2019 الجولة الثالثة 6 و7 سبتمبر 2019 الجولة الرابعة 11 و12 أكتوبر 2019 الجولة الخامسة 15 و16 نوفمبر 2019 الجولة السادسة 9 و10 يناير 2020