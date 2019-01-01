كأس الخليج | الشارقة يستفيق ويحقق فوزه الأول وتعادل الوحدة وبني ياس

الملك يمطر شباك عجمان بخماسية نظيفة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

تمكن الشارقة من تحقيق فوزه الأول بكأس الخليج العربي الإماراتي، أمام عجمان بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هدف اللقاء الأول سجله المتألق مينديز بشكل رائع من ركلة حرة، وضعها في المقص الأيسر للشباك.

وبعدها بعشر دقائق، أضاف الملك هدفه الثاني بمهارة فردية من ريكاردو جوميز، حيث مر من المدافعين ثم أسكنها على يمين حارس مرمى عجمان.

ثالث الأهداف تم إحرازه في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعدما انطلق البديل كورنادو من وسط الملعب وتفوق بسرعته على مدافعي عجمان، لينفرد بالحارس ثم يضعها على يساره.

وفي الدقيقة 61، أضاف جوميز الهدف الرابع للشارقة من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

الحصيلة التهديفية اختتمها جوميز بثالث أهدافه الشخصية والخامسة لفريقه بعدما استقبل عرضية متقنة ترجمها برأسية في الشباك.

وشهدت الدقيقة 79 مقصية رائعة من جودوين؛ لاعب عجمان، لكنها اصطدمت بالعارضة وارتدت مانعة هدفًا رائعًا لعجمان.

الفوز منح الملك أولى ثلاث نقاط في مشواره بهدف هزيمتين سابقتين، ليرتقي إلى المركز الخامس في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد عجمان عند نقطتين في المركز السادس.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، تعادل الوحدة أمام بني ياس إيجابيًا بهدف لكل منهما.

أخطر فرص اللقاء، كانت قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، بعدما تسلم بيدرو كوندي؛ لاعب بني ياس، بينية رائعة على حدود منطقة الجزاء ثم قام بمراوغة مدافعي الوحدة بمهارة فردية رائعة، ثم سددها قوية، لكن العارضة تصدت للكرة.

وفي الدقيقة 44 من الشوط، تمكن الوحدة من الخروج متقدمًا بهدف سجله يحيى الغساني من ضربة جزاء.

مع مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، عادل بني ياس النتيجة بإحراز كوندي هدفًا بعد سلسلة من التمريرات القصيرة وسط متابعة من لاعبي الوحدة داخل منطقة الجزاء.

التعادل حافظ للوحدة على صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط، بينما يحل بين ياس ثانيًا بأربع نقاط.