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كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد| كين ولورينتي يرفعان الحصيلة الرقمية في فوز توتنهام بسباعية

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كين يسجل الهدف التاسع في آخر 8 مباريات..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سحق توتنهام هوتسبر مضيفه ترانمير بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

 

سجل أهداف السبرز سيرجي أورييه "هدفين" في الدقيقتين 40 و55، وفيرناندو لورينتي "هاتريك" في الدقائق 48 و71 و72، وهيونج مين سون في الدقيقة 57 وأخيراً هاري كين في الدقيقة 82.

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كان كين قد حل بديلاً في الدقيقة 75، قبل 7 أهداف من تسجيله لهذا الهدف، حيث سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات له بكأس الاتحاد الإنجليزي.

 

جدير بالذكر أن ثمانية من تلك الأهداف التسعة، قد أتت أمام فرق من خارج البريميرليج.

 

أما عن لورينتي، فقد سجل الهاتريك الثاني له بقميص توتنهام، والثاني أيضاً في كأس الاتحاد، حيث كان الأول أمام روتشديل في فبراير 2018.

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