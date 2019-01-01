كأس الاتحاد| كين ولورينتي يرفعان الحصيلة الرقمية في فوز توتنهام بسباعية

كين يسجل الهدف التاسع في آخر 8 مباريات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق توتنهام هوتسبر مضيفه ترانمير بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف السبرز سيرجي أورييه "هدفين" في الدقيقتين 40 و55، وفيرناندو لورينتي "هاتريك" في الدقائق 48 و71 و72، وهيونج مين سون في الدقيقة 57 وأخيراً هاري كين في الدقيقة 82. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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كان كين قد حل بديلاً في الدقيقة 75، قبل 7 أهداف من تسجيله لهذا الهدف، حيث سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات له بكأس الاتحاد الإنجليزي.

9 - Harry Kane has scored nine goals in his last eight #FACup appearances, with eight of those coming against opposition from outside the Premier League. Rout. pic.twitter.com/bEu6WDLVjF — OptaJoe (@OptaJoe) January 4, 2019

جدير بالذكر أن ثمانية من تلك الأهداف التسعة، قد أتت أمام فرق من خارج البريميرليج.

2 - Fernando Llorente has scored his second hat-trick for Tottenham Hotspur, with both coming in his last two starts in the #FACup (also v Rochdale in February 2018). Repeat. pic.twitter.com/a0UyCgvjrX — OptaJoe (@OptaJoe) January 4, 2019

أما عن لورينتي، فقد سجل الهاتريك الثاني له بقميص توتنهام، والثاني أيضاً في كأس الاتحاد، حيث كان الأول أمام روتشديل في فبراير 2018.