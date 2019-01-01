كأس الاتحاد الإنجليزي | نتائج المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن الدور الخامس

كل ما تريد معرفته عن الدور الخامس من البطوقة الأقدم في كرة القدم كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019، نتائج المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

أبانوب صفوت

انطلقت مواجهات الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018/2019 يوم الجمعة القادمة 15 فبراير 2019 ميلادياً، 10 جمادى الأخيرة 1440 هجرياً وهي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشيلسي بعد التغلب على مانشستر يونايتد في نهائي النسخة الماضية بهدف نظيف سجله هازارد من ركلة جزاء.

أُقيمت مباريات هذا الدور على أربع أيام، شهد اليوم الأول مباراة واحدة جمعت بين كوينز بارك رينجرز وواتفورد، وفي اليوم الثاني لُعبت ثلاث مباريات بين برايتون ديربي كاونتي، ويمبلدون وميلوال وكذلك المفاجأة الكبيرة نيوبورت كاونتي والذي سيستضيف مانشستر سيتي.

في اليوم الثالث لُعبت مباراتين فقط، حيث حل كريستال بالاس ضيفاً على فريق دونكاستر روفرز، بينما قابل سوانزي سيتي برينتفورد، وفي اليوم الرابع والأخير لُعبت مباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل تفاصيل مباريات ذلك الدور من حيث المواعيد والنتائج، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن هذه المواجهات المنتظرة.

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المباراة الموعد النتيجة الملعب القناة الناقلة كوينز بارك رينجرز - واتفورد الجمعة 15 فبراير 2019 ميلادياً،

10 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة 1-0 لوفتس رود beIN SPORTS HD 2 برايتون - ديربي كاونتي السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة 1-2 ملعب فالمر beIN SPORTS HD 2 ويمبلدون - ميلوال السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة 1-0 ملعب كينجز مي آدو beIN SPORTS HD نيوبورت كاونتي - مانشستر سيتي السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة 4-1 ملعب رودني بارادي beIN SPORTS HD 2 بريستول سيتي - وولفرهامبتون الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة 1-0 ملعب آشتون جيت beIN SPORTS HD 2 دونكاستر - كريستال بالاس الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة 2-0 ملعب كيبموات beIN SPORTS HD سوانزي سيتي - برينتفورد الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة 1-4 ليبرتي ستاديوم beIN SPORTS HD تشيلسي - مانشستر يونايتد الأثنين 18 فبراير 2019 ميلادياً،

13 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة 2-0 ستامفورد بريدج beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي