كأس الاتحاد الإنجليزي - شروزبری الشجاع يجبر ليفربول على مباراة إعادة

ليفربول يتعادل مع شروزبری في كأس الاتحاد الإنجليزي

سقط ليفربول في فخ التعادل أمام شروزبری، بهدفين لكل فريق في الدور الرابع من مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

شوط المباراة الأول، سيطر عليه ليفربول مع بعض الهجمات الخطرة من أصحاب الأرض، تصدى لها أدريان حارس الريدز.

وفي الدقيقة 15 نجح جونز في افتتاح التسجيل لصالح الضيوف، بعد بينية وصلت له من وسط الملعب توغل بها لمنطقة جزاء الخصم وسددها في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبالنيران الصديقة سجل مدافع شروزبری الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على ليفربول، تقدم لها جيسون كامينجز لاعب شروزبري ووضعها في الشباك ببراعة على يسار الحارس.

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وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، سقط لوفرين في خطأ قاتل استخلع كامينجز ليسجل بعده هدف التعادل لفريقه.

جدير بالذكر أن مباراة اليوم ستعاد، على ملعب آنفيلد معقل الريدز في موعد يتم تحديده لاحقاً وفقاً لقواعد البطولة.