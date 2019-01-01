كأس الاتحاد الإنجليزي | موعد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن الدور الرابع

كل ما تريد معرفته قبل انطلاق الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة القادمة، موعد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

أبانوب صفوت

من المقرر أن تنطلق مواجهات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018/2019 يوم الجمعة القادمة 25 يناير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الأولى 1440 هجرياً وهي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشيلسي بعد التغلب على مانشستر يونايتد في نهائي النسخة الماضية بهدف نظيف سجله هازارد من ركلة جزاء.

ستقام مباريات هذا الدور على أربع أيام، في اليوم الأول ستُقام مباراتين بين الكبيرين مانشستر يونايتد وآرسنال، وستكون المواجهة الثانية بين بريستول سيتي وبولتون، وفي اليوم الثاني ستلعب ما يقرب من 11 مباراة، أبرزها على الإطلاق لقاء مانشستر سيتي مع بيرنلي، وكذلك المقابلة التي ستجمع بين فريقين آخرين من الدرجة الممتازة وهما نيوكاسل يونايتد وواتفورد.

في اليوم الثالث سُتلعب مباراتين فقط حيث سيستضيف كريستال بالاس نظيره توتنهام، بينما سيتقابل تشيلسي على ملعبه مع شيفيلد وينزداي، وفي اليوم الرابع والأخير سيكون هناك لقاء وحيد يجمع بين بارنت وبرينتفورد.

في هذا التقرير سنتعرف على كل تفاصيل مباريات ذلك الدور من حيث المواعيد، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن هذه المواجهات المنتظرة.

ما هو موعد مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بريستول سيتي - بولتون استاد اشتون جيت الجمعة 25 يناير 2019 ميلادياً،

19 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD آرسنال - مانشستر يونايتد استاد الإمارات الجمعة 25 يناير 2019 ميلادياً،

19 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:55 بتوقيت القاهرة، 22:55 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 أكرينجتون - ديربي كاونتي استاد كروان جراوند السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD شروسبيري - وولفرهامبتون استاد نيو ميدو السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD ميدلسبروه - نيوبورت كاونتي استاد ريفيرسايد السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD سوانزي سيتي - جيلينجهام ليبرتي ستاديوم السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD نيوكاسل يونايتد - واتفورد سانت جيمس بارك السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD برايتون - ويست بروميتش آلبيون ستاد فالمر السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD دونكاستر روفرز - أولدهام كيبموات ستاديوم السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD مانشستر سيتي - بيرنلي ملعب الاتحاد السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 بورتسموث - كوينز بارك رينجرز ستاد فراتون بارك السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD ميلوال - إيفرتون ملعب ذا دين السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD ويمبلدون - وست هام يونايتد ملعب ويمبلدون السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD كريستال بالاس - توتنهام سيلهرست بارك الأحد 27 يناير 2019 ميلادياً،

21 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - شيفيلد وينزداي ستامفورد بريدج الأحد 27 يناير 2019 ميلادياً،

21 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 بارنت - برينتفورد ستاد ذا هايف الأثنين 28 يناير 2019 ميلادياً،

22 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي