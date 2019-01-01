كابوس الأردنيين وتأهل دون فوز ... مشوار العهد و25 إبريل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي

يستعد العهد اللبناني و25 إبريل الكوري الشمالي للعب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم غدٍ الإثنين، لكن كيف وصل الفريقان للنهائي؟ نستعرض معًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض فريقا 25 إبريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي يوم غدٍ الإثنين في ماليزيا.

وقد تأهل العهد للمباراة النهائية بعد فوزه على الجزيرة الأردني في نهائي غرب آسيا، فيما أقصى 25 إبريل فريق هانوي تي تي الفيتنامي في نهائي بقية المناطق.

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الفريقان خاضا مشوارًا طويلًا حتى وصلا للمحطة الأخيرة، نستعرض معًا كيف وصل الطرفان للمباراة النهائية.

كيف وصل العهد اللبناني لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي؟

بدأ العهد مشواره من دور المجموعات في مسار غرب آسيا، ورغم البداية المتعثرة بتعادلين سلبيين مع القادسية الكويتي والمالكية البحريني، إلا أن الفريق نجح في إحراز 4 انتصارات متتالية ضمن بهم صدارة المجموعة.

إذ هزم السويق العُماني ذهابًا إيابًا، وتغلب على القادسية في الكويت والمالكية في لبنان.

واجه العهد محطة صعبة جدًا في نصف نهائي البطولة لغرب آسيا، وهو الوحدات الأردني.

وقد حقق الصعب بالفوز في الأردن بهدف دون رد، وتعادل سلبيًا في لبنان ليتأهل للنهائي ويُواجه فريقًا أردنيًا جديدًا.

نهائي غرب آسيا جمعه مع الجزيرة الأردني، ونجح العهد في العودة من الأردن بتعادل سلبي والفوز في لبنان بهدف دون رد ليتأهل لنهائي البطولة.

كيف وصل 25 إبريل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي؟

بدأ الفريق الكوري الشمالي البطولة من دور المجموعات أيضًا، وحقق خلال تلك المرحلة 4 انتصارات وتعادل وخسر مرة واحدة كانت أمام كيتشي في هونج كونج.

واجه 25 إبريل فريق أبهاني دكا من بنجلادش، ورغم خسارته ذهابًا 4-3 إلا أن نجح في التعويض والفوز إيابًا في كوريا الشمالية بهدفين دون رد ليتأهل للمباراة النهائية لبقية المناطق.

في النهائي، لعب الفريق ضد هانوي تي تي من فيتنام، ورغم أن المباراتين انتهتا بالتعادل إلا أن 25 إبريل تأهل لنهائي البطولة مستفيدًا من قاعدة الأهداف خارج الملعب.

إذ انتهى الذهاب في فينتام بالتعادل 2-2 والإياب في كوريا الشمالية بالتعادل 0-0.