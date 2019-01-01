العهد يهزم الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي

نجح العهد اللبناني في صناعة التاريخ والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي على حساب الجزيرة الأردني بعدما هزمه بهدف دون رد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

صنع العهد اللبناني الحدث وتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعد انتصاره الصعب على الجزيرة الأردني بهدف دون رد في بيروت.

وكان العهد قد حقق نتيجة جيدة ذهابًا في الأردن حين عاد بالتعادل السلبي، ولذا دخل مباراة الإياب على ملعب المدينة الرياضية بأفضلية نسبية عن منافسه.

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وشهد الشوط الأول هدف اللقاء الوحيد وأحرزه التونسي أحمد العكايشي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ32، فيما شهد الشوط الثاني طرد زيد الجابر لاعب الجزيرة عند الدقيقة الـ86 بعد إعاقته أحمد زريق مهاجم العهد.

ورغم سيطرة الجزيرة على الشوط الثاني وقوة رد فعله في اللقاء من خلال صناعة العديد من المحاولات الهجومية، إلا أن تعامل لاعبيه برعونة كبيرة مع الفرص السهلة التي سنحت لهم حال دون وصولهم لهدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة الشوط الأول وتأهل العهد.

وسينتظر العهد مباراة الغد في إياب نهائي بقية المناطق بين هانوي تي تي الفيتنامي و25 أبريل الكوري الشمالي ليتعرف على هوية منافسه في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، علمًا أن الذهاب انتهى في فيتنام بالتعادل 2-2.