كأس الاتحاد الآسيوي | فيديو - تعادل العهد والقادسية والمالكية يعود بالفوز أمام السويق

الفريق البحرين يتصدر المجموعة في أول جولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة العهد اللبناني أمام القادسية الكويتي، على ملعب المدينة الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.

الفريقان فشلا في ترجمة فرصهم إلى أهداف، واكتفيا باستهلال المشوار بنقطة تعادل وخسارة نقطتين.

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول إشهار الكارت الأحمر المباشر لحسين منصر؛ لاعب العهد.

وفي إطار مباريات المجموعة نفسها، خطف المالكية البحرين ثلاث نقاط - خارج أرضه - بالفوز أمام السويق العماني بثنائية مقابل هدف وحيد.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة 23، لكن أدرك سيد هاشم التعادل للضيوف في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة، أضاف عيسى البري الهدف الثاني للمالكية.

الفوز منح الماليكة صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يليه العهد والقادسية بنقطة وحيدة، ويتذيل السويق الجدول بلا نقاط.