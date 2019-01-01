كأس الاتحاد الآسيوي | فيديو - تعادل العهد والقادسية والمالكية يعود بالفوز أمام السويق
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة العهد اللبناني أمام القادسية الكويتي، على ملعب المدينة الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.
الفريقان فشلا في ترجمة فرصهم إلى أهداف، واكتفيا باستهلال المشوار بنقطة تعادل وخسارة نقطتين.
وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول إشهار الكارت الأحمر المباشر لحسين منصر؛ لاعب العهد.
وفي إطار مباريات المجموعة نفسها، خطف المالكية البحرين ثلاث نقاط - خارج أرضه - بالفوز أمام السويق العماني بثنائية مقابل هدف وحيد.
أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة 23، لكن أدرك سيد هاشم التعادل للضيوف في الدقيقة 31.
وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة، أضاف عيسى البري الهدف الثاني للمالكية.
فيديو : أهداف المباراة #المالكية_البحريني 2 - 1 #السويق_العماني #كأس_الاتحاد_الاسيوي pic.twitter.com/fsIoQG51Xg— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٢٦ فبراير ٢٠١٩
الفوز منح الماليكة صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يليه العهد والقادسية بنقطة وحيدة، ويتذيل السويق الجدول بلا نقاط.
لاعب كانتربري سيتي وصل متأخراً قبل مباراة فريقه في ربع نهائي كأس الهواة في إنجلترا 🤦♂️— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩
تم توقيع عقوبة على اللاعب وهي أن يقوم بالغناء للاعبي فريقه 🎶🎙️👇
(🎥: @OfficialCCFC_uk)pic.twitter.com/pQtr2Edn5k