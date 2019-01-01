كأس الاتحاد الآسيوي – فوز الوحدات وتعادل الجيش يشعل الصراع في المجموعة

الصراع يشتغل بين الوحدات الأردني والجيش السوري على بطاقة التأهل القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

اشتعلت المنافسة، في المجموعة من كأس الاتحاد الآسيوي بين الوحدات الأردني والجيش السوري، عقب نهاية مباريات الجولة الخامسة من البطولة.

واستضاف النجمة اللبناني نظيره الوحدات الأردني، وحل الجيش السوري ضيفاً على هلال القدس الفلسطيني.

المباراة الأولى انتهت بفوز الفريق الأردني بهدفين دون رد، وسجل أهداف اللقاء كلاً من بهاء فيصل في الدقيقة الخامسة، وصالح راتب في الدقيقة 66.

وفي المباراة الثانية، تعادل فيها الهلال أمام الجيش، في المباراة التي استضافها ملعب الجوهرة المشعة، في مدينة جدة السعودية.

وانحصرت المنافسة بين الوحدات المتصدر برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الجيش صاحب المركز الثاني، بينما جاء هلال القدس في المركز الثالث بنقطتين، وتذيل النجمة المجموعة دون أي نقاط.

الجدير بالذكر أن في الجولة الأخيرة الوحدات سيواجه هلال القدس، بينما يلعب الجيش السوري مع النجمة اللبناني.

ويلعب الهلال أمام النجمة في مباراتين مؤجلتين من الجولتين الثالثة والرابعة، أيام 3 و6 مايو القادم على الترتيب.