كأس الاتحاد الآسيوي | ظفار يهزم الجزيرة والقادسية يُفاجئ الرفاع في البحرين

خسارة مفاجئة للرفاع على ملعبه

حقق ظفار العماني المطلوب وظفر بالنقاط الثلاثة من مواجهة الجزيرة الأردني في افتتاح مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، فيما فاجأ القادسية مستضيفه الرفاع الغربي البحريني وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره.

واستُكملت مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الثانية في آسيا، وقد انتهى اليوم بتصدر القادسية وظفار للمجموعة الثالثة بـ3 تقاط لكل منهما مقابل لا شيء للجزيرة والرفاع.

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وسجل عبد الحميد المقبالي هدف انتصار ظفار الوحيد على الجزيرة من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ60، خلال المباراة التي أقيمت على استاد السعادة الرياضي في عُمان.

وفي المباراة الثانية التي شهدها ملعب نادي الرفاع بالبحرين، أنهى القادسية الشوط الأول لصالحه أمام الرفاع الغربي بهدف نظيف أحرزه سلطان العنزي عند الدقيقة الـ25، وحسم سيف الحشان كل شيء بهدف ثانٍ من ركلة جزاء عند الدقيقة 75.

ورغم إحراز أصحاب الملعب لهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 81 بواسطة محمد مرهون إلا أنه لم يمنع تلقيهم الخسارة الأولى في دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي.