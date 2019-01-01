كأس إيطاليا | لاتسيو يُقصي إنتر ويلاقي ميلان بنصف النهائي

نصف نهائي تكرر في الموسم الماضي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ألتحق لاتسيو بركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء بهدف لكل فريق، في آخر لقاءات ربع نهائي.

وسبق لاتسيو كل من ميلان الذي فاز على نابولي، وكذلك فيورنتينا وأتلانتا، الذين تفوقوا على روما ويوفنتوس على الترتيب.

ولم يهدد الفريقين المرمى بشكل حقيقي، إلا عند الدقيقة 31، حيث بدأ تشيرو إيموبيلي في التسديد من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس هاندانوفيتش كان لها بالمرصاد.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، حصل متوسط الميدان الإيطالي، روبرتو جاليارديني على بطاقة صفراء، انتهت معها أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان الظهور الأول لإنتر الهجومي بمتابعة من أنطونيو كاندريفا من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق القائم بالدقيقة 63.

وتعرض البرازيلي والاس للإصابة في الدقيقة 70 ليترك لاتسيو ويعوضه باستوس في دفاع النسور.

وفي الدقيقة 77، مرت رأسية الأوروجويائي ماتياس فيسينو أعلى من القائم للحارس ستراكوشا.

وتصدى الحارس هاندانوفيتش لانفراد الأكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقة 89، وكاد أن يخطف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع ماتيو بوليتانو الفوز بهدف قاتل لكن ستراكوشا كان لها بالمرصاد.

ولجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية والتي شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء لإنتر، لكنه قام بإلغاءها بعد العودة لتقنية في الدقيقة 98.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني الإضافي، سجل الإيطالي تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الأول في اللقاء بعد تمريرات ثنائية مع كايسيدو انتهت بتسديدة غالطت الحارس لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للإنتر بخطأ من ميلنكوفيتش سافيتش، انبرى لها إيكاردي مسجلاً إياها.

وتعرض المدافع ستيفان رادو للطرد بالحصول على إنذار ثاني عقب الاعتراض على قرار الحكم، لينتقل الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل.

وفي ركلات الترجيح فاز النسور على الأفاعي بنيتجة 4-3، بعدما أهدر نيانجولان ركلته، وسجل لوكاس ليفا للسور ليحصل على بطاقة التأهل.

ليضمن النسور لقاء ميلان في لقاء يتكرر للموسم الثاني على التوالي، حيث تأهل ميلان الموسم الماضي على حساب لاتسيو بركلات الترجيح.

وتقام مباراة الذهاب من نصف النهائي في السابع والعشرين من فبراير، على أن تقام العودة في الرابع والعشرين من أبريل.