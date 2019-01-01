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كأس إيطاليا – روما يقسو على فيرتوس إينتيلا برباعية

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Getty Images
ذئاب العاصمة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حقق روما فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على حساب فيرتوس إينتيلا، في دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأوليمبيكو الخاص بذئاب العاصمة الإيطالية.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، حيث افتتح باتريك ستشيك أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من مجريات اللقاء.

وقبل إطلاق صافرة نهاية مجريات الشوط الأول بلحظات، أضاف إيفان ماركاتو الهدف الثاني لفريقه، لتتصعب المهمة على الضيوف.

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وبنفس سيناريو الشوط الأول، سجل باتريك ستشيك الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه، بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة أضاف خافيير باستوري الهدف الرابع لفريقه، ليحسم تأهل فريقه إلى ربع النهائي.

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