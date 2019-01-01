كأس أودي | استمرار هزائم ريال مدريد الودية على يد توتنهام هوتسبر

الملكي خسر أمام بايرن ميونيخ 3-1 وأتلتيكو مدريد 7-3..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب توتنهام هوتسبر الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أودي الودية.

بدأ الميرينجي بكل من: نافاس – كارفاخال – فاران – راموس – مارسيلو – فاسكيز – مودريتش – كروس – هازارد – رودريجز - بنزيما

فيما دفع السبرز بكل من: جازانيجا – فويث – ألديرفايرلد – فيرتونخن – روز – وينكس – ندومبيليه – لاميلا – إريكسن – سون - كين

أخطر المحاولات أتت في الدقيقة 20 بتسديدة من إريك لاميلا تصدى لها كيلور نافاس. وفي الدقيقة 21 أطلق تانجي ندومبيليه تسديدة أخرى للسبرز ليتصدى نافاس مجدداً.

وفي الدقيقة 22 ومن خطأ دفاعي قاتل، تلقى هاري كين الكرة ليسجل هدف اللقاء الوحيد.

في الدقيقة 27 حاول كريم بنزيما تعديل النتيجة بعد تمريرة من لوكا مودريتش، إلا أن التسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 30 سدد هاري كين مجدداً ليتصدى نافاس، فيما حاول بنزيما في الدقيقة 40 لتمر الكرة فوق العارضة.

مع بداية الشوط الثاني أجرى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام 9 تغييرات دفعة واحدة، بنزول هوجو لوريس وديلي ألي وجورجيو ودافينسون سانشيز وكايل ووكر بيترز وسكيب وموسى سيسوكو ولوكاس مورا وتانجانجا، على حساب كل من جازانيجا ولاميلا وداني روز ويان فيرتونخن وهاري وينكس وكريستيان إريكسن وندومبيليه وتوبي ألديرفايرلد وخوان فويث.

وفي الدقيقة 57 أطلق إيدين هازارد تسديدة مرت فوق العارضة، فيما حاول هيونج مين سون في الدقيقة 59 ليحولها نافاس إلى ركنية.

وفي الدقيقة 64 أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 3 تبديلات بنزول فيديريكو فالفيردي بدلاً من توني كروس، وناتشو فيرنانديز بدلاً من رافاييل فاران، وفينيسيوس جونيور على حساب لوكاس فاسكيز.

على الطرف الآخر حل جورج كيفن نكودو بدلاً من سون، وتروي باروت بدلاً من كين في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 75 سجل رودريجو هدف التعادل للملكي، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل، وفي الدقيقة 80 أجرى زيدان 5 تبديلات إضافية بنزول أدريان دي لا فوينتوي وجايمي سيون وإيسكو وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا وتاكيفوسا كوبو، بدلاً من مارسيلو ومودريتش وهازارد وبنزيما وداني كارفاخال ورودريجو على الترتيب.

بذلك يتأهل توتنهام لملاقاة الفائز بين بايرن ميونيخ وفنربخشة في النهائي، فيما يلتقي ريال مدريد بالخاسر في مباراة الثالث والرابع.