كأس أمم إفريقيا| نيجيريا تسقط الكاميرون في مباراة مثيرة

نيجيريا تنتظر الفائز من مصر وجنوب إفريقيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

تقدم أوديون إيجالو للنسور الخضر في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ولكن نجح ستيفان باهوكين في التعادل في الدقيقة 41.

وسريعاً سجل كلينتون موا نجي هدف التقدم للكاميرون في الدقيقة 44، لينهي الشوط الأول بتقدم الكاميرون 2-1.

استمراراً للإثارة، نجح أوديون إيجالو في التسجيل للمرة الثانية في المباراة في الدقيقة 63 ليمنح نيجيريا التعادل مجدداً.

وفي الدقيقة 66 أتى أليكس إيوبي لاعب آرسنال الإنجليزي بهدف الفوز، ليقود نيجيريا إلى ربع النهائي.

بذلك يضرب النسور موعداً مع الفائز من مصر وجنوب إفريقيا، إلى جانب المواجهة التي حددت أمس بين السنغال وبنين.

يذكر أن بنين فاز على المغرب بركلات الترجيح 4-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فيما فاز السنغال على أوغندا 1-0.