كأس أمم إفريقيا| محرز رجل المباراة ضد غينيا

نجم مانشستر سيتي يحصد الجائزة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اختيار رياض محرز نجم منتخب الجزائر، رجلاً لمباراة بلاده ضد غينيا.

جاء ذلك في إطار منافسات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بفوز الجزائر 3-0.

سجل للخضر يوسف بلايلي في الدقيقة 24، ومحرز في الدقيقة 57، وأخيراً آدم وناس في الدقيقة 82.

تلك المباراة قادت الخضر لربع النهائي، حيث يلتقي بالفائز من مالي وكوت ديفوار، فيما ينتظر مدغشقر الحصان الأسود لتلك النسخة حتى الآن، الفائز من غانا وتونس .

يذكر أن بقية مباريات ربع النهائي المحددة حتى الآن ستشهد مواجهة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا عقب مفاجأة خروج مصر، وبين السنغال وبنين عقب مفاجأة خروج المغرب أيضاً.