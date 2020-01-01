كاف: موعد كأس إفريقيا 2021 لم يتأثر بكورونا فأمامنا حلول عدة

كورونا تسبب في تأجيل عدة بطولات

أكد عبد المنعم باه؛ السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 سيقام في موعده بيناير المقبل، موضحًا أن أمام الاتحاد حلول عدة لإقامة مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة.

كاف كان قد أعلن في مارس الجاري، تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي كان من المقرر أن تقام في نهاية الشهر الجاري، حتى موعد يتحدد لاحقًا.

التأجيل أتى على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في كثير من بلدان العالم، مما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بأغلب البلدان، بجانب تأجيل كافة البطولات الأوروبية.

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وقال باه، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "الحالة الوحيدة التي من الممكن فيها أن نؤجل كأس إفريقيا 2021 هي استمرار تفشي كورونا في العالم بعام 2020 وعدم مقدرتنا من استكمال مباريات التصفيات".

وأضاف: "لا يزال أمامنا أربع جولات من التصفيات، يمكننا إقامتها خلال توقفين دوليين، فأمامنا شهور يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ومن هنا كل شيء وارد".

السكرتير العام للكاف اختتم: "إذا لم نتمكن من إقامة الجولتين الثالثة والرابعة في يونيو، ستُقام في سبتمبر أو أكتوبر، وتقام الجولتين الخامسة والسادسة في نوفمبر".

يذكر أنه بحسب المقرر مسبقًا فإن كان 2021 ستقام في الفترة من التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبل بدولة الكاميرون.