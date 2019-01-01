مفاجأة مدغشقر تصدم نيجيريا وتضمن لمصر رقمها التاريخي

مدغشقر اصطادت النسور الخضراء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حققت مدغشقر المفاجأة الأقوى في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا بالفوز على نيجيريا بهدفين دون رد وانتزاع صدارة المجموعة الثانية.

وكانت نيجيريا قد ضمنت تأهلها لدور الـ16 في الجولة السابقة بعدما رفعت رصيدها من النقاط إلى 6، فيما كان لزامًا على مدغشقر تجنب الخسارة في مباراة اليوم لضمان التأهل لثمن النهائي.

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وجاء الشوط الأول بين الفريقين قويًا ومثيرًا وامتاز بالندية بين الطرفين وتعددت المحاولات الهجومية على المرميين، ذلك رغم أن التعادل كان كافيًا لتأهل الفريقين وتحقيق أهدافهما من اللقاء.

وافتتح منتخب مدغشقر النتيجة بهدف أحرزه لالاينا نومينجاناري بعد 13 دقيقة من صافرة البداية مستغلًا خطأ الدفاع النيجيري في تمرير الكرة، وقد حاول النيجيريون الوصول لهدف التعادل بعدها لكن فرصهم لم يُكتب لها التوفيق في اللمسة الأخيرة، وهو الأمر الذي منع كذلك مدغشقر من مضاعفة التقدم.

وفيما دخل منتخب النسور الخضراء بهدف معادلة النتيجة في الشوط الثاني للحفاظ على صدارة المجموعة، صدمهم تشارلز كارولوس أندريا ماستينور بالهدف الثاني عند الدقيقة 53، وأحرزه بتسديدة مباشرة من كرة ثابتة غيرت اتجاهها بعد اصطدام الكرة بأحد مدافعي نيجيريا.

سيطر منتخب النسور الخضراء على المباراة في النصف ساعة الأخيرة، وحاول مرارًا وتكرارًا الوصول لمرمى مدغشقر وبدء رحلة العودة في المباراة لكنه لم يستطع نتيجة التنظيم الدفاعي الجيد من منافسه وتسرع وأخطاء لاعبيه في الثلث الأخير من الملعب.

الفوز رفع رصيد مدغشغر إلى 7 نقاط ليخطف صدارة المجموعة من نيجيريا ويتأهل الفريقان لدور الـ16، فيما سينتظر منتخب غينيا صراع الثوالث وخرجت بوروندي من البطولة.

وقد كلفت الخسارة نيجيريا توقف رقمها الجيد بتحقيق 6 انتصارات متتالية في تاريخ البطولة، علمًا أن مصر تحمل الرقم القياسي بالفوز في 9 مباريات متتالية خلال بطولتي 2008 و2010.