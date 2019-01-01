الكاف يشكر مصر على حُسن تنظيم كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

البطولة نظمت في مصر خلال نوفمبر الماضي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني خطاب شكر من نظيره الأفريقي على حُسن تنظيمه لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا خلال نوفمبر الماضي.

ووصف الكاف البطولة في خطابه بأنها لا تُنسى وطلب من الجنايني نقل تحيته لجميع الجهات المعنية التي شاركت في هذا التنظيم الرائع.

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وجاء نص الخطاب كما نشره الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم "أولًا، نود أن نهنئكم على النجاح الباهر لكأس أفريقيا للأمم تحت 23 سنة، مصر 2019، وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020".

"ثانيًا، نود أن نشكركم خالص الشكر على التنظيم المتميز لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، مصر 2019، وعلى الظروف الممتازة التي تم توفيرها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة".

"لقد كانت مشاركة الحكومة المصرية وتفاني أعضاء اللجنة المنظمة مفتاح نجاح هذا الحدث التاريخي، لذا نرجو منكم تقديم شكرنا إلى السلطات المصرية ولكل عضو في اللجنة المنظمة".

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الشكر إلى كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتنظيم، كما قدمت شكرًا خاصًا إلى المهندس حسام الزناتي مدير البطولة الذي يعد أصغر مدير بطولة قارية سنًا ولاقى عمله هذا النجاح الكبير.

يُذكر أن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب نجح في الفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.