مجاهد يرد على واقعة اعتدائه على متطوعة: الجميع أبنائي

تصريحات مجاهد تتنافى تمامًا مع ما سردته المتطوعة المُعتدى عليها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى أحمد مجاهد؛ المنسق العام لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، واقعة اعتدائه على إحدى المتطوعات بالبطولة، مطالبًا المسؤولين بتفريغ كاميرات استاد القاهرة لمعرفة الحقيقة.

وكانت إحدى المتطوعات بالتنظيم، والتي تدعى دارين نجم، قد كشفت في تصريحات تليفزيونية عن قيام المنسق العام بالاعتداء عليها عقب منعها لإحدى المشجعات الأجانب من الخروج من مكان خاطئ، خلال مواجهة الجزائر ونيجيريا بنصف النهائي.

مجاهد قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للجنة المنظمة: "أكدت من قبل ولا زلت أؤكد أن جميع المتطوعين والمتطوعات في البطولة بمثابة أبناء لي، وأنا كمسؤول حريص على نجاح تجربتهم ومساهمتهم في البطولة".

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وأضاف: "الواقعة المثارة لم تحدث وبالتالي لا تستحق كل هذه الضجة، والحد الفاصل في هذه المسألة هو نشر تفريغ كاميرات المقصورة على الرأي العام، ليتأكد الجميع أن المتطوعة لم يلحق بها أي إهانة كما يتصور البعض على غير الحقيقة".

المنسق العام اختتم: "أنا لا أقبل المساس بأي شاب أو شابة من المتطوعين أو أي من العاملين بالبطولة".

يذكر أن الفتاة كانت قد عادت وأكدت أن أحمد مجاهد توجه لها بالاعتذار هي وكافة المتطوعين، عقب نهاية المباراة.