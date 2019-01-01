كأس آسيا 2019 | موهبة العراق: حصلت على دافع معنوي كبير في أول بطولة لي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
يرى مهند علي؛ نجم منتخب العراق، أن أسود الرافدين استحقوا الفوز أمام منتخب اليمن، مشددًا على الدافع المعنوي الكبير الذي يحصل عليه اللاعبون مباراة تلو الأخرى.
وحقق الأسود الفوز الثاني على التوالي بدور مجموعات كأس آسيا 2019 أمام اليمن بثلاثية نظيفة، ليتأهلوا إلى دور الـ16.
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موهبة العراق قال، خلال تصريحاته لقناة "الكأس": "أبارك للشعب العراقي على الفوز للمباراة الثانية على التوالي، هذا الفوز دافع معنوي كبير للاعبين بالأدوار المقبلة، قدمنا كل ما لدينا سواء البدلاء أو الأساسيين، واستحقينا الفوز.
"علينا أن ننسى الفوز أمام اليمن، ونركز في لقاء إيران، لأنها مواجهة صعبة، لكن لن تكون صعبة علينا كلاعبين".
واختتم: "هذه أول بطولة أشارك بها مع منتخب العراق، هي بطولة قوية للغاية، ودافع معنوي كبير لي بعدما سجلت هدفين في مباراتين".
يذكر أن العراق كانت قد حققت الفوز في مباراتها الأولى بالبطولة أمام فيتنام بثلاثية مقابل هدفين.
ومن المقرر أن تلاقي إيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في 16 من الشهر الجاري، على استاد آل مكتوم.
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إليكم كل ما جاء في المباراة العربية الخالصة اليوم في #كأس_آسيا2019 🔽#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/B58ifDaabe — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ يناير ٢٠١٩