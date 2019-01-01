النتائج المباشرة
كأس آسيا

كأس آسيا 2019 | مدرب الأردن: لا نستحق التأهل وافتقدنا للحذر والهداف

التعليقات()
إطاحة فيتنام بالنشامى كانت مفاجأة للبعض، لكن وفقًا لما قدمه الفيتناميون فقد استحقوا التأهل

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يرى فيتال بوركلمانز؛ المدير الفني لمنتخب الأردن، أن وداع النشامى لكأس آسيا الإمارات 2019 مستحق، مشيدًا بمنافسه فيتنام.

النشامى ودعوا البطولة القارية بالهزيمة في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، لتكون فيتنام أولى المتأهلين إلى دور الـ8.

كأس آسيا | الأردن خدعة وفيتنام تجبر العرب على دعمها - أبرز ردود أفعال وداع النشامى

اختيارات المحررين

وقال فيتال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "قدمنا شوطًا أول جيدًا، وأتيحت لنا عديد الفرص، كان بإمكاننا إنهائه على الأقل متقدمين بثنائية نظيفة، لكن في الشوط الثاني انقلبت الأوضاع.

"طالبت اللاعبين في الشوط الثاني بالحذر ومحاولة إضافة الهدف الثاني مبكرًا، لكنهم كانوا متوترين للغاية وعانينا طوال الشوط من القلق، ولا أعلم ما السبب".

وأضاف: "افتقدنا الحذر والمهاجم الهداف، الذي يتمكن من إنهاء أنصاف الفرص في الشباك، وعاندنا الحظ في كثير من الكرات".

مدرب الأردن تابع: "فيتنام قامت بعمل رائع في البطولة، ونحن خسرنا اللقاء في بعض لحظاته، لم نكن نستحق التأهل وفيتنام استحقت عن جدارة، لأنها لعبت بأسلوب رائع، ونحن لم نكن في أفضل أيامنا".

ويعد تأهل فيتنام مفاجأة، حيث لم تحقق الفوز في دور المجموعات سوى في لقاء، لتصعد كأفضل ثالث، في الوقت الذي تأهل به النشامى متصدرًا مجموعته برصيد سبع نقاط.

الكثيرون توقعوا للأردن الوصول بعيدًا في البطولة بعدما استهلت مشوارها بفوز مفاجئ أمام إستراليا؛ بطل النسخة الأخيرة من الكأس، لكن ركلات الترجيح أطاحت بها.

 

الموضوع التالي:
لحل أزمة ريال مدريد - تشيلسي قد يتخلى عن هازارد وكوتينيو البديل
الموضوع التالي:
مورينيو يكشف عن تكرار واقعة سلة الملابس مع تشيلسي
الموضوع التالي:
لاعب كوريا الجنوبية يرشح المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا
الموضوع التالي:
جاتوزو يكشف الحقيقة وراء استبعاد هيجواين وقلق من مواجهة جنوى
الموضوع التالي:
مانشستر سيتي يصل إلى 100 هدف الموسم الحالي – من الأقرب له؟
إغلاق