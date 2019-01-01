كأس آسيا 2019 - مدرب أستراليا يدرس تغيير خطته أمام الإمارات

شكل جديد للمنتخب الأسترالي أمام البحرين وفقاً لما يفكر فيه أرنولد



يدرس جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي، تغيير خطته بالكامل قبل مواجهة الإمارات الجمعة القادمة.

أستراليا واصلت مشوارها بكأس أمم آسيا 2019 بنجاح، بعد تفوقها على أوزبكستان بركلات الترجيح في دور الـ16.

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الفوز الصعب لأرنولد ورفاقه، يدفعه للدخول بشكل مختلف أمام صاحب الأرض والجمهور بربع النهائي.

وقال أرنولد:"سنحاول تحليل الطريقة التي تلعب بها الإمارات، هناك العديد من الخطط والطرق المتاحة لدينا لمواجهتهم".

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كل التمنيات بالشفاء 🙏 pic.twitter.com/4rA0VIJReM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وأضاف:"قد نقوم بتغيير خطتنا للاعتماد على مهاجمين وأربع لاعبين في خط الوسط".

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وتابع:"الشيء الإيجابي أننا لن نسافر بل سنظل في مدينة العين وهم من سيأتون لهنا للعب ضدنا".

جدير بالذكر أن مهمة الإمارات للوصول إلى ربع النهائي لم تكن سهلة، حيث تغلب على قيرغزستان 3/2 بعد لعب شوطين إضافيين.