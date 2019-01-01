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كأس آسيا 2019 | لفتة طيبة تجاه الجماهير قبل لقاء السعودية ولبنان

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زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قامت اللجنة المنظمة لكأس آسيا الإمارات 2019 باستقبال الجماهير استقبالًا خاصًا قبل مواجهة السعودية ولبنان.

ويتلاقى المنتخبان على ملعب آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في البطولة القارية.

اللجنة المنظمة قامت باستقبال الجماهير بالورود خلال توافدهم لحضور الديربي العربي من مدرجات استاد آل مكتوم.

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وكان الأخضر السعودي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة.

بينما تلقى منتخب شجر الأرز الهزيمة في لقائه الأول أمام قطر بثنائية نظيفة.

وقبل لقاء الليلة، تتصدر السعودية المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن قطر، صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تأتي لبنان في المركز الثالث دون أي نقاط مثل كوريا الشمالية متذيلة المجموعة.

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