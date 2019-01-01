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كأس آسيا 2019 | لاعب إستراليا يدعم المرضى النفسيين بهدفه في سوريا

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هناك أهداف أخرى لكرة القدم..

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

احتفل أوير مابيل؛ مهاجم منتخب إستراليا، بطريقة خاصة بهدفه في مرمى منتخب سوريا، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

بطل النسخة الأخيرة من البطولة القارية حقق الفوز أمام نسور قاسيون في الوقت الضائع بثلاثية مقابل هدفين.

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مابيل سجل هدف إستراليا الأول في الدقيقة 41 من عمر شوط اللقاء الأول، ليقرر دعم مرضى الصحة النفسية باحتفاله، حيث وضع يديه وجهه.

وكتب الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكثيرون يعانون من أمراض الصحة النفسية، وهذا الاحتفال لجعل هؤلاء يعلمون أنه لا حرج من الحديث عن مرضهم مع آخرون".

يذكر أن فوز رفاق مابيل باللقاء منحهم بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس آسيا، كثاني المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف الأردن متصدرة المجموعة برصيد سبع نقاط.

بينما ودعت سوريا البطولة متذيلة جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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