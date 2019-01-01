كأس آسيا 2019 | فيديو - يونس محمود: كنت واثقًا من فوز العراق بثلاثية
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
ظهرت علامات الثقة على يونس محمود؛ نجم الكرة العراقية السابق، عقب فوز منتخب بلاده بثلاثية مقابل هدفين أمام فيتنام.
أسود الرافدين عادوا في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما خرجوا من الشوط الأول متأخرين بثنائية مقابل هدف وحيد. (طالع تقرير المباراة)
ونشرت قناة "الكأس" القطرية فيديو ليونس محمود متحدثًا للإعلامي خالد الجاسم: "ثلاثة، قلت لك ثلاثة"، في إشارة إلى توقعه لنتيجة المباراة من البداية.
يونس محمود لـ "خالد جاسم" راعي #مجلس_آسيا2019 : قلت لك هنفوز بالثلاثة.. #كأس_آسيا2019 #AsianCup2019 pic.twitter.com/aLadL7a8F4 — قناة الكأس (@alkasschannel) ٨ يناير ٢٠١٩
السفاح كان قد قاد العراق من قبل للتتويج بطلة للمرة الأولى في تاريخها والأخيرة عام 2007، بالفوز أمام السعودية بهدف وحيد، أحرزه في الدقيقة 72.
يذكر أن العراق تقع في المجموعة الرابعة بالبطولة، والفوز منحها المركز الثاني خلف إيران، التي تفوق بفارق الأهداف، بعدما فازت أمام اليمن بخماسية نظيفة.
لا يمكننا تفويت فرصة اختيار النجم العراقي علي عدنان صاحب أجمل هدف في #كأس_آسيا2019 حتي الآن كنجم مباراة أسود الرافدين 🇮🇶 وفيتنام 🇻🇳. #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/tFRsw7FGUF — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يناير ٢٠١٩