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كأس آسيا 2019 | فيديو - محمد بن راشد يكرم طفلة عراقية لمساندتها للإمارات

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الإمارات وصلت لنصف النهائي وتستعد لملاقاة قطر

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قام محمد بن راشد؛ نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، بلفتة طيبة اتجاه طفلة عراقية، تكريمًا لها على مساندتها للمنتخب الأبيض خلال منافسات كأس آسيا 2019.

الإمارات تستضيف الحدث القاري، الذي بدأ في الخامس من الشهر الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

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وظهرت الطفلة التي تدعى سارة عبدالرحمن خشمان، خلال مباريات البطولة مرددة للنشيد الوطني الإماراتي ومساندة بقوة للأبيض، رغم أنها مواطنة عراقية، لتتجلى مظاهر الوحدة العربية في مشهد صغير.

واستقبل بن راشد الطفلة هي وأسرتها، وقام بإهدائها نسخة موقعة من أحدث كتبه "مصدرك الأول"، وهو ما قوبل بسعادة كبيرة من الطفلة وأسرتها، الذين ثمنوا موقف نائب رئيس الإمارات.

منتخب الإمارات يستعد لملاقاة نظيره القطري في 29 من الشهر الجاري، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي البطولة الآسيوية.

أما المنتخب العراقي فودع البطولة من دور الـ16 بالهزيمة أمام قطر بهدف وحيد.

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