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كأس آسيا 2019 | فيديو - كوريا الجنوبية تتأهل متصدرة مجموعتها بثنائية في الصين

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التنين كان متصدرًا للمجموعة الثالثة قبل هذه المباراة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حسم المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثالثة لصالحه بالفوز أمام الصين بثنائية نظيفة، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019.

المباراة جاءت حماسية من جانب لاعبي الفريقين، وسنح في شوطها الأول عديد الفرص حتى تمكنت كوريا الجنوبية من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 بأقدام هوانج جو من ضربة جزاء.

بينما لم يحسن لاعبو التنين استغلال الفرص التي أتيحت لهم، ليخرجوا من الشوط متأخرين بهدف وحيد.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 من عمر المباراة، أضاف منجاي كيم الهدف الثاني لكوريا من رأسية رائعة بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية.

وكادت الصين أن تحرز هدفها الأول في الدقيقة 59 من فرصة خطيرة، بعدما استقبل المهاجم عرضية طولية من وسط الملعب، ضرب بها الدفاع الكوري، لينفرد بحارس المرمى إلا أنه سددها بغرابة أعلى العارضة.

الهزيمة هبطت بالتنين من صدارة المجموعة ليحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما تصدرت كوريا الجنوبية بالعلامة الكاملة "تسع نقاط".

وكان المنتخبان قد حسما تأهلهما إلى دور الـ16 منذ الجولة الماضية، على حساب منتخبي الفلبين وقيرجيزستان.

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