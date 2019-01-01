كأس آسيا 2019 | عموري: أشعر بالحزن للغياب لكن الإمارات سيكون أفضل في نصف النهائي

اللاعب يغيب عن البطولة القارية إثر إصابته بالرباط الصليبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عمر عبد الرحمن "عموري"؛ لاعب منتخب الإمارات، أنه يشعر بالحزن لغيابه عن المشاركة مع الأبيض في كأس آسيا الإمارات 2019، إلا أنه سيؤازر زملائه حتى التتويج باللقب.

ويستعد المنتخب الإماراتي لملاقاة قطر في 29 من الشهر الجاري، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي البطولة القارية.

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عموري قال، خلال تصريحات نقلتها "بوابة العين" الإماراتية: "بالتأكيد حزين لعدم مشاركتي في البطولة، من الصعب على أي لاعب كرة قدم أن يجلس لمتابعة مباراة فريقه من على مقاعد المتفرجين، لكنني سعيد بما يحققه زملائي في البطولة".

وأضاف: "حرصت على التواجد في المدرجات للشد من أزر زملائي وأشجعهم حتى يحققوا ما يسعوا إليه بالحصول على اللقب الآسيوي".

نجم الأبيض اختتم: "المنتخب سيظهر بشكل أفضل في نصف النهائي وسيواصل مشواره حتى منصة التتويج".

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ويغيب عموري عن البطولة، إثر معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع الهلال بالدوري السعودي.

يذكر أن الإمارات تأهلت لنصف النهائي بالتغلب على إستراليا بهدف نظيف، لتلاقي قطر التي أقصت كوريا الجنوبية.