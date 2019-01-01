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كأس آسيا 2019 | علي سالمين: ما حدث أمام قطر غير متوقع ونعد بالأفضل

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الأبيض لم يصل للنهائي منذ عام 1966!

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توجه علي سالمين؛ لاعب منتخب الإمارات، بالاعتذار لجمهور بلده بعد وداع كأس آسيا 2019، واعدًا إياهم بتقديم الأفضل في البطولات المقبلة.

وتلقى المنتخب الإماراتي اليوم الثلاثاء، الهزيمة أمام نظيره القطري برباعية نظيفة، على استاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

الأبيض واصل فشله المستمر منذ 53 عامًا في الوصول لنهائي البطولة القارية، حيث يغيب عن النهائي منذ نسخة عام 1966.

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وقال سالمين، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "نتأسف للجمهور، أدائنا اليوم غير متوقع بالمرة، نشكر جميع الجماهير التي حضرت ونعتذر لهم".

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، المنتخب القطري نجح في استغلال كافة الفرص التي أتيحت له، ونحن لم نظهر بالمستوى الذي اعتدنا عليه".

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لاعب الأبيض اختتم: "نعد الجماهير بمستويات أفضل في قادم البطولات، سنعوضهم عن هذا الخروج".

يذكر أن المنتخب القطري على موعد مع مواجهة المنتخب الياباني في نهائي البطولة، المقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية.

وتأهل الساموراي للنهائي بالتغلب على المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة، أمس الإثنين، على استاد هزاع بن زايد.

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