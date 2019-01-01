كأس آسيا 2019 | عامر شفيع: بدايتنا ممتازة وبالروح والإدارة قادرون على أي شيء

الأردن أول فريق يحصل على الثلاث نقاط بكأس آسيا الإمارات 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عامر شفيع؛ حارس مرمى الأردن، أن الفوز أمام إستراليا لم يكن سهلًا، لكنه أشاد بروح وإرادة فريقه على تحقيق الفوز.

وحقق النشامى الفوز على حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا، بهدف وحيد، سجله أنس بن ياسين، في لقاء الجولة الأولى من نسخة 2019. (طالع تقرير المباراة)

شفيع قال، خلال تصريحاته لقناة "الكأس": "كنا على قدر المسؤولية، وكان هناك تركيز وإرادة وأصرينا على أن نكون قلب واحد، نبارك للشعب العربي بأكمله وللأردني ولسمو الأمير.

"الفوز كان صعب على حامل اللقب، لكن بدأنا بداية ممتازة، إلا أننا سننسى الفوز ونركز في المباراة المقبلة، وقادرون على التأهل للأدوار المقبلة".

كأس آسيا 2019 | الكرة لا تعرف المستحيلات وحسرات سعودية - ردود أفعال فوز الأردن أمام إستراليا

واختتم: "عندما تمتلك الروح والإرادة تقدر على كل شيء، ونحن لدينا الثقة كبيرة، لذلك تمكننا من إسعاد جماهيرنا".

📊 | تألق ملفت لحارس العرين الأردني عامر شفيع بعد 70 دقيقة 👏



3⃣ تصديات ⚽️

2⃣ إبعاد الكرة 🤜#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/LPc9jmwbqs — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يناير ٢٠١٩

يذكر أن الأردن تقع في المجموعة الثانية، وبهذا الفوز تتصدر المجموعة مؤقتًا في انتظار اللقاء الثاني، الذي سيجمع سوريا بفلسطين، اليوم الأحد، على ملعب نادي الشارقة.

