كأس آسيا 2019 | عامر شفيع: المجموعة الحالية تشبه جيل 2004 وإشادة خاصة بالتعمري

حوت الأردن يتحدث عن المواجهة المرتقبة أمام فيتنام ورأيه في الجيل الحالي للنشامى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عامر شفيع؛ حارس مرمى منتخب الأردن، أن الجيل الحالي من النشامى لا يختلف عن الجيل الذهبي لعام 2004، مؤكدًا ثقته في تحقيق إنجازًا لبلده بكأس آسيا الإمارات 2019.

الأردن تأهلت لدور الـ16 متصدرة لمجموعتها، وتستعد لمواجهة فيتنام غدًا الأحد، على ملعب آل مكتوم.

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وقال شفيع في تصريحاته للحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منتخب فيتنام متطور ولديه عناصر مميزة، قبل سنوات كانوا منتخب جيد، لكن الآن ممتازين، وتأهله إلى دور الـ16 يدل على أنه منتخب قوي، لذلك ننظر على أن مواجهته مباراة بطولة، ونتمنى التوفيق من الله".

وأضاف متحدثًا عن النشامى: "بعام 2004 كانت الأردن تمتلك جيلًا رائعًا وذهبيًا وكذلك عام 2011، لكن عام 2015 لم تكن الأمور جيدة، لكن حاليًا منتخبنا قوي ورائع ولدينا عناصر مميزة، حتى أنني أرى أنه يشبه جيل 2004، وسيحققون إنجازًا كبيرًا للأردن".

جيل النشامى عام 2004 نجح في الوصول لربع نهائي البطولة القارية، قبل أن يخرج بركلات الترجيح بالهزيمة أمام اليابان بنتيجة 4-3.

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حوت الأردن أشاد إشادة خاصة بموسى التعمري؛ مهاجم النشامى المحترف في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي: "عديد اللاعبين لهم أهمية في النشامى منهم موسى التعمري، هو لاعب رائع يمثل الأردن في قبرص، أتمنى له التوفيق فهو ما زال صغيرًا، أتمنى أن يحترف في دوريات أوروبية أكبر".

واختتم: "كل مباراة نتطلع للتتويج باللقب، الآن نفكر في دور الـ16، نتمنى التوفيق وتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الـ8".

عامر شفيع: الجيل الحالي لمنتخب #الأردن 🇯🇴 بنفس قوة جيل 2004.



هل تتفقون مع حارس مرمى @JordanFA ؟ pic.twitter.com/iKggaezMZl — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٩ يناير ٢٠١٩

وكانت الأردن قد تأهلت دور الـ16 بعد الفوز أمام إستراليا وسوريا ثم التعادل أمام فلسطين، لتصعد متصدرة جدول المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

وخلال دور المجموعات حافظ الحوت شفيع على نظافة شباكه في الثلاث مواجهات، ليتطلع أمام فيتنام لمواصلة مشوار الشباك النظيفة.