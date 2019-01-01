كأس آسيا 2019 - سهيل يكشف موقف ثنائي الإمارات من مواجهة قطر

تم نقل محمد أحمد وفارس جمعة للمستشفى عقب المباراة لإجراء بعض الفحوصات الطبية

كشف حسن سهيل المشرف على منتخب الإمارات، عن موقف الثنائي فارس جمعة ومحمد أحمد من باقي مباريات الفريق بكأس الأمم الآسيوية.

الإمارات نجحت في التأهل لنصف نهائي البطولة المقامة على أرضها، بعد التغلب على أستراليا بهدف دون رد سجله علي مبخوت.

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ووسط الأجواء الاحتفالية للأبيض، جاءت الأنباء السيئة للفريق بإصابة فارس جمعة ومحمد أحمد خلال المباراة.

الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في المباراة القادمة بنصف نهائي المسابقة.

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سهيل أكد أن الثنائي تم نقلهما للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لبحث مدى جاهزيتهما لاستكمال مشوار الإمارات..

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وتوقع أيضاً سلامة كل منهما دون أي مشاكل والتعافي بشكل كامل قبل المواجهة المقبلة.

وتستعد الإمارات لخوض مباراتها القادمة ضد قطر يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس آسيا على ملعب محمد بن زايد بالجزيرة.